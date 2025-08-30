Der VfB 1921 Krieschow sicherte sich am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd einen 2:1 (1:1)-Heimsieg gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt.

In Minute 14 kam es bereits zum Strafstoß – und die Chance wurde genutzt. Gekonnt schoss Miguel Pereira Rodrigues das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das Gegentor durch Robin Vogt (27.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

25 Minuten nach der Pause konnte Tobias Gerstmann (Krieschow) den Ball über die Linie bringen und damit den entscheidenden Treffer für die Kolkwitz Mannschaft erzielen (70.). In Spielminute 73 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der VfB 1921 Krieschow hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – 1. SC 1911 Heiligenstadt

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Gerstmann (86. Antosiak), Dreßler, Pereira Rodrigues, Zurawsky, Knechtel, Zizka (68. Pahlow), Raak, Stephan (46. Hebler), Grimm (46. Bittroff), Michalski (59. Felgenträger)

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Göbel (87. Rohner), Bako, Vogt (51. Michalek), Gorges, Fiedler (62. Wilhelm), Abdoul Aziz, Möhlhenrich, Wolanski, Köhler, Jeschke (62. Pietsch)

Tore: 1:0 Miguel Pereira Rodrigues (14.), 1:1 Robin Vogt (27.), 2:1 Tobias Gerstmann (70.); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Christoph Beblik, Philipp Stolze; Zuschauer: 291