Für den VfB Empor Glauchau endete der 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den RSV Eintracht 1949 mit 1:2 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Jason Poser (Jena) eine Gelbe Karte an die Gäste (23.). Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Patrick Hinze, als Simon Hauck für RSV traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Treffer in Minute 44 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Während des Spiels musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der VfB Empor Glauchau musste jetzt einmal Gelb hinnehmen (46.). Das Gegentor konnten die Glauchauer in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Luis Werrmann den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Glauchau

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

VfB Empor Glauchau und RSV Eintracht 1949 – 1:1 in Minute 65

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder intervenieren. Der VfB Empor Glauchau musste noch zweimal Gelb hinnehmen.

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Lennard Wurster, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Brandenburger zu entscheiden (82.).

Aufstellung und Statistik: VfB Empor Glauchau – RSV Eintracht 1949

VfB Empor Glauchau: Reissig – Werrmann, Hähnel, Sieber (33. Mende), Anger (68. Bernhardt), Bochmann, Knoll (68. Thiam), Ullmann, Barth, Mack, Albustin

RSV Eintracht 1949: Brenn – Steinborn (72. Plumpe), Fron, Hellwig, Sommer, Samson, Göth (43. Wurster), Mustapha, Krüsemann (72. Seeger), Hauck, Ekalle (86. Kruska)

Tore: 0:1 Simon Hauck (44.), 1:1 Luis Werrmann (65.), 1:2 Lennard Wurster (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Tarik El-Hallag, Nora Dieckmann; Zuschauer: 127