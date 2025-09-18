Eine Niederlage für den VfB 1921 Krieschow besiegelte den 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im heimischen Stadion unterlag die Elf gegen den VFC Plauen mit 1:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Vor 310 Zuschauern hat sich das Team von Robert Koch mit 1:2 (0:1) gegen Plauen eine Niederlage eingestehen müssen.

In Minute 17 schoss Tyron Profis das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener legten in der zweiten Halbzeit nach. Diesmal war Valentin Sponer der Torschütze (60.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

60. Minute: VfB 1921 Krieschow liegt 0:2 zurück

Unmittelbar darauf gelang es Luca Grimm, den Ball ins Netz zu befördern und den Kolkwitzn noch ein Tor zu verschaffen (63.). Der VfB 1921 Krieschow rutschte auf Platz sechs.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VFC Plauen

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Raak, Dreßler (46. Grimm), Felgenträger (66. Michalski), Knechtel, Bittroff, Gerstmann (66. Antosiak), Pereira Rodrigues, Hebler, Pahlow, Zizka (85. Zurawsky)

VFC Plauen: Pischon – Tanriver, Haake, Sponer, De Moura Beal, Hussain (58. Kämpfer), Schubert, Limmer, Martynets (86. Greenham), Eichie (58. Winter), Profis (67. Plank)

Tore: 0:1 Tyron Profis (17.), 0:2 Valentin Sponer (60.), 1:2 Luca Grimm (63.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Julius Hanft; Zuschauer: 310