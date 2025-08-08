Kein Punktgewinn für SC Freital: Im eigenen Stadion musste das Team am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit 1:2 (0:2) einen Misserfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 hinnehmen.

Freital/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Christopher Beck. Der Trainer von Freital musste sein Team bei einer 1:2 (0:2)-Niederlage gegen Bischofswerda beobachten.

Philipp Scharfe traf für den Bischofswerdaer FV 1 in Minute 16 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen. Die Bischofswerdaer waren aber noch nicht fertig: In Minute 35 wurde das zweite Tor durch Eduard Hofmann erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.08.2025, 18.30 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

35. Minute: SC Freital liegt 0:2 zurück

Nur acht Minuten vor Spielende gelang es Bruno Schiemann, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Freitalern noch ein Tor zu bescheren (82.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SC Freital wurde noch dreimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom Bischofswerdaer FV 1 beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der SC Freital rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SC Freital – Bischofswerdaer FV 1

SC Freital: Kamenz – Weidauer (75. Menz), Herold, Schiemann, Frenzel, Wermann, Von Brezinski, Fluß (75. Ohnesorge), Horschig, Michael (46. Adler), Schulze (29. Tänzer)

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker (71. Bürger), Reh, Baum (71. Krautschick), Weiß, Stopp, Dolla (78. Rettig), Hofmann, Scheunert, Scharfe (85. Scholze), Born

Tore: 0:1 Philipp Scharfe (16.), 0:2 Eduard Hofmann (35.), 1:2 Bruno Schiemann (82.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Benjamin Strebinger, Nora Dieckmann; Zuschauer: 586