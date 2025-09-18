Für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im eigenen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:0).

Bischofswerda/MTU. Das Match zwischen Bischofswerda und Halberstadt ist mit einer klaren 1:2 (0:0)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die Mannschaften ohne Tore in die Pause.

Die zweite Spielhälfte war gerade erst gestartet, als Silvio Rust für Halberstadt traf und zehn Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (55.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Halberstädter waren aber noch nicht fertig: In Minute 77 wurde das zweite Tor via Strafstoß durch Pascal Hackethal erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 77

Nachspielzeit: Das Spiel war so gut wie vorbei, da gelang es Jonas Krautschick, den Ball ins Netz zu befördern und den Bischofswerdaern noch ein Tor zu bescheren (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Hecker (69. Reh), Scheunert (69. Baudisch), Hofmann, Krautschick, Stopp, Bürger, Weiß, Born (58. Sobe), Scharfe, Rettig

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Klaschka, Boateng (89. Conrad), Huber (88. Zeidler), Heinrich, Grzega, Ertmer, Kohn, Hujdurovic, Rust, Hackethal

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182