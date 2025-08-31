Kantersieg für den VfL Halle 96: Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd konnten die Gastgeber einen deutlich überlegenen Erfolg gegen den Bischofswerdaer FV 1 feiern. Vor 127 Zuschauern gewann das Team 6:0 (3:0).

Ein unglückliches Missgeschick hielt das Spiel für die Gäste aus Bischofswerda bereit: Nur zehn Minuten nach Spielstart lenkte Johann Weiß den Ball ins eigene Tor und verschaffte den Hallensern unerwartet die Führung (10.). Die Hallenser legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Niclas Hüttig der Torschütze (17.).

VfL Halle 96 führt in Minute 17 mit 2:0

Der Siegeszug der Hallenser brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Luca Shubitidze im gegnerischen Tor. Jegor Jagupov traf in Minute 42, Ludwig Bölke in Minute 52 und Anxhelo Kurti in Minute 68. Spielstand 5:0 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Joel Marks (Halle) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 6:0 verließen die Hallenser den Platz als Sieger. In Spielminute 90 handelte sich der Bischofswerdaer FV 1 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – Bischofswerdaer FV 1

VfL Halle 96: Schmid – Arzumanian, Hüttig (66. Dierichen), Jagupov, Marks, Kurti (72. Emmerich), Pessel (78. Rümpler), Haese (66. Racine), Oikonomidis (72. Cabral), Lubsch, Bölke

Bischofswerdaer FV 1: Ziesche – Rettig (79. Scholze), Scheunert, Hecker (61. Baudisch), Krautschick (86. Gries), Weiß, Hofmann, Stopp, Dolla (86. Sobe), Born (46. Bürger), Scharfe

Tore: 1:0 Johann Weiß (10.), 2:0 Niclas Hüttig (17.), 3:0 Jegor Jagupov (42.), 4:0 Ludwig Bölke (52.), 5:0 Anxhelo Kurti (68.), 6:0 Joel Marks (88.); Schiedsrichter: Jonas Marx (Chorin); Assistenten: Tobias Starost, Max Stramke; Zuschauer: 127