Ergebnis 3. Spieltag Heimniederlage: SG Union Sandersdorf muss 1:3 gegen VfB 1921 Krieschow akzeptieren
Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half der SG Union Sandersdorf am Samstag nicht, als sie sich vor 68 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den VfB 1921 Krieschow geschlagen geben musste.
Sandersdorf/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Sandersdorfer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1921 Krieschow verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).
Kai Wonneberger (SG Union Sandersdorf) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Minute. Diesmal war Steve Zizka der Torschütze.
1:1 für SG Union Sandersdorf und VfB 1921 Krieschow – Minute 39
Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Sandersdorf
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 3
Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (88.). In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz acht.
Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow
SG Union Sandersdorf: Räthel – Walter (82. Koto'o Djouokou), Jauck, Seifert, Sponholz (59. Choschnau), Brunner (59. Farkas), Exner, Hamella, Wonneberger (82. Silla), Sauer (59. Stashenko), Schnabel
VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler, Pereira Rodrigues, Grimm, Zizka, Zurawsky, Knechtel, Gerstmann (46. Antosiak), Raak (89. Tesche), Stephan (67. Pahlow), Michalski (81. Seibt)
Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68