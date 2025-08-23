Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half der SG Union Sandersdorf am Samstag nicht, als sie sich vor 68 Fans mit 1:3 (1:1) gegen den VfB 1921 Krieschow geschlagen geben musste.

Sandersdorf/MTU. Trotz eines starken Starts ins Spiel haben die Sandersdorfer Hausherren am Samstag ihren Vorsprung in der Konfrontation mit dem VfB 1921 Krieschow verspielt. Die Mannschaften trennten sich 1:3 (1:1).

Kai Wonneberger (SG Union Sandersdorf) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Sandersdorfer konterten in der 39. Minute. Diesmal war Steve Zizka der Torschütze.

1:1 für SG Union Sandersdorf und VfB 1921 Krieschow – Minute 39

Unentschieden. Krieschows Aaron Stephan konnte seinem Team in Minute 49 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 23.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

Nur zwei Minuten vor Spielende gelang es Miguel Pereira Rodrigues, den Ball aus einem Strafstoß ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 1:3 auszubauen (88.). In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelb-Rote Karte ein. Die SG Union Sandersdorf rutschte auf Platz acht.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VfB 1921 Krieschow

SG Union Sandersdorf: Räthel – Walter (82. Koto'o Djouokou), Jauck, Seifert, Sponholz (59. Choschnau), Brunner (59. Farkas), Exner, Hamella, Wonneberger (82. Silla), Sauer (59. Stashenko), Schnabel

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Dreßler, Pereira Rodrigues, Grimm, Zizka, Zurawsky, Knechtel, Gerstmann (46. Antosiak), Raak (89. Tesche), Stephan (67. Pahlow), Michalski (81. Seibt)

Tore: 1:0 Kai Wonneberger (14.), 1:1 Steve Zizka (39.), 1:2 Aaron Stephan (49.), 1:3 Miguel Pereira Rodrigues (88.); Schiedsrichter: Christian Schlömann (Oelsnitz/Erzgeb.); Assistenten: Max Kluge, Cedric de Parade; Zuschauer: 68