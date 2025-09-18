Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem 1. FC Lok Stendal am Sonntag nicht, als er sich vor 426 Fans mit 0:2 (0:1) gegen den VfL Halle 96 geschlagen geben musste.

Stendal/MTU. Vor 426 Zuschauern hat sich das Team von Jörn Schulz mit 0:2 (0:1) gegen Halle geschlagen geben müssen.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Luca Shubitidze vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Joel Marks das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (36.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

1. FC Lok Stendal liegt 0:2 zurück – Minute 65

Das letzte Tor der Partie fiel 20 Minuten nach der Pause, als Jegor Jagupov den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (65.). Damit war der Triumph der Hallenser gesichert.

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – VfL Halle 96

1. FC Lok Stendal: Poser – Kaschlaw, Schleicher, Mahrhold, Ilchenko (74. Stark), Masuth, Buschke, Kohl, Witte, Scheffler (58. Knoblich), Schulze (46. Salge)

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Bölke, Jagupov, Hüttig (57. Cabral), Lubsch, Pessel, Kurti (74. Dierichen), Arzumanian (34. Racine), Oikonomidis, Haese

Tore: 0:1 Joel Marks (36.), 0:2 Jegor Jagupov (65.); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Christopher Gaunitz, Dirk Meißner; Zuschauer: 426