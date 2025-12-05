Dem FSV Budissa Bautzen gelang es am 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den VfB Auerbach 1 mit 3:1 (1:1) zu besiegen. 165 Zuschauer waren live dabei.

Bautzen/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Freitag den 165 Besuchern des Stadions Müllerwiese geboten. Die Bautzener setzten sich souverän mit 3:1 (1:1) gegen die Gäste aus Auerbach durch.

Gleich nach Spielstart schoss Karl-Ludwig Zech das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (7.). Das Gegentor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Cedric Graf den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 1:1.

FSV Budissa Bautzen Kopf an Kopf mit VfB Auerbach 1 – 1:1 in Minute 39

Unentschieden. Bautzens Zech konnte seinem Team in Minute 74 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Datum & Uhrzeit: 05.12.2025, 19.00 Uhr

Austragungsort: Bautzen

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Die Bautzener wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Theo Schäller wurde für Toni Orosz eingesetzt. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Bereits fünf Spielminuten später konnte Theo Schäller (Bautzen) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 3:1 verließen die Bautzener den Platz als Sieger. Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FSV Budissa Bautzen – VfB Auerbach 1

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Zech (88. Haustein), D. Rohlik, Kloß (46. M. Noack), Orosz (75. Schäller), Gerhardi (90. Cellarius), Käppler, M. Noack, A. Rohlik, Hennig, Schröder

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher (69. Cermus), Graf, Schmidt, Schneider (69. Spranger), Weigel, Birkner, Brejcha, Guzlajevs, Schardt, Kaiser

Tore: 1:0 Karl-Ludwig Zech (7.), 1:1 Cedric Graf (39.), 2:1 Karl-Ludwig Zech (74.), 3:1 Theo Schäller (79.); Schiedsrichter: Jette Wolf (Berlin); Assistenten: David Isaias Petzak, Philipp Gentsch; Zuschauer: 165