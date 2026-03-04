Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Mittwoch war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB Auerbach 1 machtlos und wurde mit 0:3 (0:1) vom Platz gefegt.

Rudolstadt/MTU. Vor 75 Zuschauern hat sich das Team von Hendrik Faik mit 0:3 (0:1) gegen Auerbach geschlagen geben müssen.

Cedric Graf (VfB Auerbach 1) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit, in Minute 37, als Erster ein und brachte die Gastgeber mit einem verwandelten Strafstoß in Rückstand. Das zweite Tor konnten die Auerbacher in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Tim Kaiser den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 04.03.2026, 19.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 13

Minute 71: FC Einheit Rudolstadt mit 0:2 im Rückstand

Nur zwei Minuten vor Schluss gelang es Felix Hache, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 0:3 zu erweitern (88.). In Spielminute 89 handelte sich der VfB Auerbach 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Rudolstädter sind auf Platz neun gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB Auerbach 1

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Krahnert, Frackowiak, Heß (80. Fadavi), Smyla (80. Kponton), Zerrenner (65. Ensenbach), Schlegel, Rühling (80. Riemer), Rupprecht, Schneider, Starke

VfB Auerbach 1: Birke – Roscher, Kadric (88. Cermus), Schmidt, Graf (88. Schneider), Birkner, Hache, Kaiser (88. Voigt), Guzlajevs, Frohberg, Brejcha

Tore: 0:1 Cedric Graf (37.), 0:2 Tim Kaiser (71.), 0:3 Felix Hache (88.); Schiedsrichter: Max Goroncy (Stendal); Assistenten: Cederic Camehl, Paul Lemme; Zuschauer: 75