Am 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem FC Einheit Rudolstadt ein 2:1 (2:0)-Triumph über den FC Einheit Wernigerode.

Rudolstadt/MTU. Die 255 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter schlugen die Gäste aus Wernigerode mit 2:1 (2:0) knapp.

Das Spiel war bereits gut im Gange, als Maximilian Schlegel für Rudolstadt traf und in Spielminute 21 dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Justin Smyla den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

FC Einheit Rudolstadt führt nach 41 Minuten 2:0

19 Minuten nach der Pause konnte Gregor Schlichting (Wernigerode) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus Wernigerode erzielen (64.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Einheit Wernigerode wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom FC Einheit Rudolstadt beendeten die Partie mit einer Gelben Karte.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – FC Einheit Wernigerode

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Krahnert, Smyla, Ensenbach, Rupprecht (68. Barthel), Riemer, Rühling, Starke (68. Floßmann), Heß (78. Bakavoli Mohammadi), Frackowiak, Schlegel

FC Einheit Wernigerode: Lohse – Hess, Wersig, Pillich, Taiwo (46. Farwig), Schlichting, Lisowski, Singbeil (90. Ibrahim), St. Louis (78. Raeck), Engelhardt (84. Pandyal), Dörnte

Tore: 1:0 Maximilian Schlegel (21.), 2:0 Justin Smyla (41.), 2:1 Gregor Schlichting (64.); Schiedsrichter: Max Göldner (Bad Saarow); Assistenten: Fabio Stemmler, Enrico Großimlinghaus; Zuschauer: 255