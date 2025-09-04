Der Hallesche FC geht als Titelverteidiger mit nur einem Ziel im Landespokal an den Start. Wie Trainer Schröder die erste Hürde SSC Weißenfels einschätzt.

Rotation? So plant der HFC für das Pokalspiel in Weißenfels

Halle/MZ/FAB - Wird Robert Schröder nach der Aufgabe beim SSC Weißenfels gefragt, bemüht der Trainer des Halleschen FC ein Sprichwort: „Ligaspiele spielt man, Pokalspiele gewinnt man.“ Womit die Erwartungshaltung an den Titelverteidiger, den einzigen Regionalligisten im Wettbewerb, definiert ist. Der HFC will nicht nur, er muss qua Anspruch und auch aus finanzieller Sicht den Landespokal gewinnen - schließlich garantiert der Sieg die Teilnahme am DFB-Pokal.