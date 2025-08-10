Der FC Einheit Rudolstadt erzielte am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd vor 302 Fußballfans einen klaren 2:0 (0:0)-Sieg gegen den 1. FC Lok Stendal.

Rudolstadt/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 302 Besuchern des Städtisches Stadions geboten. Die Rudolstädter setzten sich souverän mit 2:0 (0:0) gegen die Gäste aus Stendal durch.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels torlos und die beiden Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Manfred Starke das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (75.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Minute 90+3: FC Einheit Rudolstadt mit 2:0 Vorsprung

In der Nachspielzeit nutzte der FC Einheit Rudolstadt noch einmal die Gelegenheit. In der dritten Minute konnte Sven Rupprecht (Rudolstadt) den Ball über die Linie bringen (90.+3). Mit 2:0 verließen die Rudolstädter den Platz als Sieger. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt hat sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht (90. Siegel), Heß (68. Floßmann), Stelzer, Riemer (90. Schneider), Rühling, Frackowiak, Krahnert (68. Ensenbach), Schlegel, Smyla

1. FC Lok Stendal: Poser – Knoblich (78. Buschke), Schleicher, Salge, Kohl, Ilchenko, Witte (78. Konieczny), Schulze, Kaschlaw (78. Pfeiffer), Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Stark

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302