Dem FC Einheit Rudolstadt gelang es am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd, den 1. FC Lok Stendal mit 2:0 (0:0) zu besiegen. 302 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Rudolstadt/MTU. Die 302 Besucher des Städtisches Stadions haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rudolstädter besiegten die Gäste aus Stendal mit 2:0 (0:0) souverän.

In der ersten Halbzeit konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erkämpfen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Manfred Starke (FC Einheit Rudolstadt) netzte dann spät in Spielminute 75 ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

93. Minute: FC Einheit Rudolstadt baut Führung auf 2:0 aus

Am Ende der Partie sollte es dem FC Einheit Rudolstadt noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Sven Rupprecht den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 verfestigte (90.+3). Damit war der Triumph der Rudolstädter gesichert. In Spielminute 96 handelte sich der FC Einheit Rudolstadt noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Einheit Rudolstadt sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – 1. FC Lok Stendal

FC Einheit Rudolstadt: Kunth – Riemer (90. Schneider), Starke (79. Bakavoli Mohammadi), Krahnert (68. Ensenbach), Stelzer, Rühling, Heß (68. Floßmann), Schlegel, Rupprecht (90. Siegel), Smyla, Frackowiak

1. FC Lok Stendal: Poser – Schleicher, Schulze, Kohl, Salge, Witte (78. Konieczny), Kaschlaw (78. Pfeiffer), Ilchenko, Schaarschmidt (81. Dzhurylo), Knoblich (78. Buschke), Stark

Tore: 1:0 Manfred Starke (75.), 2:0 Sven Rupprecht (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: John Bartsch, Sören Kosmale; Zuschauer: 302