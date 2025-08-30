Für die VfB Germania Halberstadt endete der 4. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen den FC Grimma mit 0:1 (0:1).

Halberstadt/MTU. Im Friedensstadion haben 288 Zuschauer am Samstag das Match zwischen der VfB Germania Halberstadt und dem FC Grimma verfolgt. Die Partie endete in einem torarmen 0:1 (0:1).

Bevor das erste Tor fiel, zückte Schiri André Blank (Schleid) eine Gelbe Karte an die Gäste (18.). Die Partie blieb lange Zeit ausgeglichen. Erst nach 30 Minuten brachte Jan Hübner die Gäste in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halberstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 4

Die VfB Germania Halberstadt rutschte auf Platz fünf.

Aufstellung und Statistik: VfB Germania Halberstadt – FC Grimma

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Zeidler (46. Rust), Heinrich, Heller, Klaschka, Hujdurovic, Boateng (73. Conrad), Grzega (46. Huber), Ertmer (82. Kuffner Sandri), Hackethal (46. Kühnhardt), Kohn

FC Grimma: Cap – Kaba (58. Spreitzer), Hübner, Ziffert, Pistol, Bartsch, Vogel, Nitschke (90. Janz), Katzenberger (79. Wächtler), Rieger, Werner (58. Kind)

Tore: 0:1 Jan Hübner (30.); Schiedsrichter: André Blank (Schleid); Assistenten: Patrick Runknagel, Jan Weltzien; Zuschauer: 288