Mit einer Niederlage für den SC Freital endete der 15. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Im eigenen Stadion unterlag die Elf gegen den RSV Eintracht 1949 mit 0:1 (0:0).

Eine knappe Niederlage steckt SC Freital gegen RSV Eintracht 1949 ein: 0:1

Freital/MTU. 0:1 (0:0) lautet das Endergebnis des Matches zwischen dem SC Freital und RSV Eintracht 1949. 214 Zuschauer verfolgten das Spiel in der WGF-Arena Stadion des Friedens.

Das Spiel blieb in der ersten Hälfte des Spiels ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Dann, 17 Spielminuten nach dem Start der zweiten Halbzeit, brachte Matthias Steinborn via Strafstoß die Gäste in Führung (62.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.12.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Freital

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 15

Aufstellung und Statistik: SC Freital – RSV Eintracht 1949

SC Freital: Kamenz – Heidler, Horschig, Wermann (79. Michael), Frenzel (79. Böcker), Schiemann (68. Weidauer), Von Brezinski, Fluß (68. Schulze), Adler, Menz, Herold (90. Ohnesorge)

RSV Eintracht 1949: Brenn – Kruska, Fron, Plumpe (79. Jupolli), Samson, Hellwig, Steinborn, Mustapha, Wurster (88. Yatkiner), Güllmeister, Krüsemann (79. Ekalle)

Tore: 0:1 Matthias Steinborn (62.); Schiedsrichter: Reinhard Meusel (Föritztal); Assistenten: Paul Baudis, Paul Bräuer; Zuschauer: 214