Halle/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 am Samstag 4:4 (2:2) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Jegor Jagupov für Halle traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Ludwig Bölke den Ball ins Netz (12.).

VfL Halle 96 liegt in Minute 12 2:0 vorn

Der RSV Eintracht 1949 war zwei Tore im Rückstand. Und dann klappte es aber noch: Matthias Steinborn schoss und traf in Spielminute 26 per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Gleichstand. Die Hallenser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Joel Marks schoss und traf in der 48. Spielminute. Die Brandenburger blieben ihnen auf den Fersen. Tim Göth versenkte den Ball in Spielminute 57. Gleichstand. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Achilleas Oikonomidis versenkte den Ball in der 74. Minute. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 kassierte einmal Gelb. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Göth den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brandenburger Team errang (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Kurti, Pessel, Jagupov, Marks (69. Borval), Hüttig (74. Cabral), Oikonomidis, Arzumanian (84. Emmerich), Haese, Bölke (84. Racine)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Samson, Mustapha, Steinborn (80. Güllmeister), Kruska, Hellwig (80. Sommer), Koschembahr (23. Krüsemann), Göth, Ekalle, Fron, Plumpe (60. Jupolli)

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118