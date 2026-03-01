Für den Gastgeber SG Union Sandersdorf endete das Duell mit dem VFC Plauen am 19. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Nach einem fesselnden Duell haben sich die SG Union Sandersdorf und der VFC Plauen am Sonntag 2:2 (1:1) getrennt.

Es waren bereits 26 Minuten der ersten Halbzeit vergangen, als Marius Ihbe mit einem Strafstoß für Sandersdorf traf und dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Danach dauerte es nicht lange, bis das Gegentor durch Tyron Profis (36.) erzielt wurde.

1:1 für SG Union Sandersdorf und VFC Plauen – 36. Minute

In der 60. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Sandersdorfs Samyr Farkas konnte seinem Team in Minute 72 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 19

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter nochmals eingreifen. Die SG Union Sandersdorf kassierte noch zweimal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten. Der VFC Plauen spielte nicht so forsch. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach.

Auf den letzten Treffer der Partie konnte niemand stolz sein. In Minute 87 lenkte Farkas den Ball unglücklich ins eigene Tor und sorgte unfreiwillig für den Ausgleich.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – VFC Plauen

SG Union Sandersdorf: Räthel – Exner (71. Farkas), Schnabel, Walter, Hamella, Mehnert (90. Jauck), Seifert, Sponholz, Scheibe (81. Nakano), Brunner, Ihbe

VFC Plauen: Schulze – Kämpfer (63. Burdusudis), Wagner (79. Glaser), Michalek, Martynets, Hussain (63. Eichie), Tavares Ganime Bastos, Winter, Schubert, De Moura Beal, Profis

Tore: 1:0 Marius Ihbe (26.), 1:1 Tyron Profis (36.), 2:1 Samyr Farkas (72.), 2:2 Samyr Farkas (87.); Schiedsrichter: Nils Schröter (Nordhausen); Assistenten: Paul Drößler, Johannes Drößler; Zuschauer: 125