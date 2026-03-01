Am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II gelang der SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg ein 4:3 (1:1)-Triumph über die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt.

Ilsenburg (Harz)/MTU. Die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg und die NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt haben sich am Sonntag in einem spannenden Duell gemessen und trennten sich 4:3 (1:1).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Levi Räke für Hadmersleben traf und nach nur fünf Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Erst in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit konnten sich die Ilsenburger doch noch revanchieren: In der ersten Minute wurde das Gegentor via Strafstoß durch Nick Schmidt erzielt.

1:1 Ausgleich im Spiel SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg gegen NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt – Minute 45+1

Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Ein aufregendes Hin-und-Her entwickelte sich nach dem Seitenwechsel. Treffer Nummer drei schoss Schmidt/Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg (51.), gefolgt von Noah Maximilian Jülich (NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt) in Minute 54 und Luis Ahrends (SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg) in Minute 66 und 75. Spielstand 4:2 für die SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Ilsenburg (Harz)

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 13

Auf den letzten Drücker, sieben Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Maddox Liam Kegel (Hadmersleben) den Ball über die Linie bringen (83.). Es gelang jedoch nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen.

Aufstellung und Statistik: SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg – NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt

SG Harz Darlingerode/Drübeck/ Ilsenburg: H. W. Abel – L. Abel, Mai, Knochen, F. C. Schmidt, Busch, Schipp, Festerling, Munzke, Riemenschneider, R. F. Abel

NSG TSV Hadmersleben/Oscherslebener SC/G. Kroppenstedt: Franke – Ilse, Fischer, Kegel, Abraham Maketh, Okunowski, Herbst, Wolff, Räke, Manegold, Jülich

Tore: 0:1 Levi Räke (5.), 1:1 Nick Schmidt (45.+1), 2:1 Nick Schmidt (51.), 2:2 Noah Maximilian Jülich (54.), 3:2 Luis Ahrends (66.), 4:2 Luis Ahrends (75.), 4:3 Maddox Liam Kegel (83.); Schiedsrichter: Frank Hoffmeister (Veckenstedt); Zuschauer: 25