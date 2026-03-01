Einen 2:1 (1:1)-Heimerfolg gegen den 1. FC Bitterfeld-Wolfen heimste der Nachwuchs FC Landsberg am 10. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Landsberg/MTU. Im Spiel zwischen Landsberg und Bitterfeld-Wolfen am vergangenen Sonntag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner überflügeln. Das Match endete mit einem 2:1 (1:1)-Erfolg für das Team aus Landsberg.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte eine Gelbe Karte an die Landsberger (1.). Markus Giss (1. FC Bitterfeld-Wolfen) netzte nach 33 Minuten im Spiel als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Während des Spiels griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen kassierte jetzt einmal Gelb (41.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Anthony Weygant (45.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Landsberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 10

Minute 45 Nachwuchs FC Landsberg auf Augenhöhe mit 1. FC Bitterfeld-Wolfen – 1:1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich neun Minuten bis zum Abpfiff, als Weygant den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Landsberg sicherte (81.). Die Landsberger sicherten sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Nachwuchs FC Landsberg – 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Nachwuchs FC Landsberg: Ebert – Perll, Lorenz, Hirschel, Ludwig, Schneider, Hellie (28. Gebhardt), Scheller (21. Weygant), Ketzel (79. Schmidt)

1. FC Bitterfeld-Wolfen: Paff – Giss, Kaziur, Konicki, Schröter (79. Marku), Kozlowski, Seelig, Hartung, Seidel (46. Schlömer)

Tore: 0:1 Markus Giss (33.), 1:1 Anthony Weygant (45.), 2:1 Anthony Weygant (81.); Zuschauer: 32