Einen 2:1 (1:0)-Heimerfolg gegen den Dessauer SV 97 heimste die JSG Lutherkicker am 9. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel III ein.

Wittenberg/MTU. Am Sonntag haben sich die JSG Lutherkicker und der Dessauer SV 97 ein fesselndes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:1 (1:0).

Das erste Tor wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Caleb Marcellus Dorn für JSG traf und nach nur fünf Minuten dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die JSGer konterten in der zweiten Spielhälfte. Diesmal war Spieler Nummer 3 der Torschütze (54.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2026, 11.00 Uhr

Austragungsort: Wittenberg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel III

Spieltag: 9

In der 84. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Die JSG Lutherkicker steckte einmal Gelb ein.

Am Ende der Partie sollte es der JSG Lutherkicker noch einmal gelingen: Das Spiel war schon zwei Minuten in der Nachspielzeit, als Paul Zager den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus JSG sicherte (90.+2). In Spielminute 93 handelte sich der Dessauer SV 97 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: JSG Lutherkicker – Dessauer SV 97

JSG Lutherkicker: Ritter – Zwarg, Zager, Henze (44. Jenzsch), Trenkhorst (46. Schneegaß), Dorn, Grabo, Mateus, Jentzsch, Mrasek, Kautzsch

Dessauer SV 97: – Grünthal

Tore: 1:0 Caleb Marcellus Dorn (5.), 1:1 (54.), 2:1 Paul Zager (90.+2); Schiedsrichter: Fabian Reitmann (Wittenberg); Zuschauer: 15