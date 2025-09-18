Für den Bischofswerdaer FV 1 endete der 5. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd im heimischen Stadion ohne Punkte. Die Mannschaft verlor gegen die VfB Germania Halberstadt mit 1:2 (0:0).

Bischofswerda/MTU. Vor 182 Zuschauern hat sich das Team von Frank Rietschel mit 1:2 (0:0) gegen Halberstadt geschlagen geben müssen.

Am Ende einer trefferlosen ersten Spielhälfte gingen die beiden Mannschaften 0:0 in die Pause.

Die zweite Halbzeit war gerade erst angepfiffen, als Silvio Rust für Halberstadt traf und zehn Minuten nach Start zur zweiten Halbzeit (55.) die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Halberstädter legten in kürzester Zeit nach. Diesmal war Pascal Hackethal der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 0:2 (77.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 13.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 5

Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück – Minute 77

Am Ende der Partie sollte es dem Bischofswerdaer FV 1 doch noch gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Jonas Krautschick den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und ein Tor für die Elf aus Bischofswerda erlangte (90.+1). In Spielminute 92 handelte sich die VfB Germania Halberstadt noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – VfB Germania Halberstadt

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Bürger, Scharfe, Hecker (69. Reh), Scheunert (69. Baudisch), Hofmann, Rettig, Weiß, Born (58. Sobe), Krautschick, Stopp

VfB Germania Halberstadt: Cichos – Boateng (89. Conrad), Grzega, Hujdurovic, Kohn, Huber (88. Zeidler), Hackethal, Heinrich, Klaschka, Rust, Ertmer

Tore: 0:1 Silvio Rust (55.), 0:2 Pascal Hackethal (77.), 1:2 Jonas Krautschick (90.+1); Schiedsrichter: Tom Heilmann (Michendorf); Assistenten: Tim Gerstenberg, Steven Hebbe; Zuschauer: 182