Für den Gastgeber VfL Halle 96 endete das Spiel gegen den RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 4:4 (2:2)-Unentschieden.

Halle/MTU. Nach einem packenden Spiel haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 am Samstag 4:4 (2:2) getrennt.

Der erste Treffer fiel kurz nach dem Anstoß, als Jegor Jagupov für Halle traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Danach ging es vergleichsweise schnell, bis das zweite Tor durch Ludwig Bölke (12.) erzielt wurde.

VfL Halle 96 führt in Minute 12 mit 2:0

Im Anschluss kamen die zurückliegenden Brandenburger schließlich auch mal zum Zug: Matthias Steinborn schoss und traf in Spielminute 26 per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). 2:2. Die Hallenser revanchierten sich jedoch und gingen wieder in Führung. Joel Marks traf in Minute 48. So einfach ließen sich die Brandenburger nicht unterkriegen. Tim Göth versenkte den Ball in Spielminute 57. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Achilleas Oikonomidis versenkte den Ball in der 74. Minute. In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 steckte einmal Gelb ein. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

In der Nachspielzeit nutzte der RSV Eintracht 1949 noch einmal die Gelegenheit. In der ersten Minute konnte Göth (RSV) den Ball erneut über die Linie bringen und noch den Ausgleich für RSV erzielen (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Bölke (84. Racine), Kurti, Hüttig (74. Cabral), Pessel, Haese, Arzumanian (84. Emmerich), Jagupov, Oikonomidis, Marks (69. Borval)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Koschembahr (23. Krüsemann), Fron, Ekalle, Göth, Steinborn (80. Güllmeister), Plumpe (60. Jupolli), Hellwig (80. Sommer), Samson, Mustapha, Kruska

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118