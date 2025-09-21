Am 6. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erzielte der Heimverein RSV Eintracht 1949 gegen den FC Grimma ein 0:0 (0:0)-Unentschieden.

Stahnsdorf/MTU. Auf dem Sportplatz Heinrich-Zille-Straße, Platz 1 haben 68 Fußballfans am Sonntag das Kräftemessen zwischen dem RSV Eintracht 1949 und dem FC Grimma verfolgt. Die Partie endete in einem torlosen 0:0 (0:0). Schiri Valentin Vogel (Rostock) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem sechs Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Unparteiische in dieser chaotischen Partie.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stahnsdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

Aufstellung und Statistik: RSV Eintracht 1949 – FC Grimma

RSV Eintracht 1949: Brenn – Fron (70. Hauck), Güllmeister, Plumpe (55. Hellwig), Samson, Göth, Ekalle, Seeger (55. Yatkiner), Mustapha, Krüsemann (86. Koschembahr), Kruska

FC Grimma: Cap – Werner, Öner (55. Markus), Pistol, Mattheus (77. Spreitzer), Janz, Wächtler (90. Seidl), Vogel, Katzenberger, Kind, Rieger

; Schiedsrichter: Valentin Vogel (Rostock); Assistenten: Lennard Jasper Brenmoehl, Willem Smakman; Zuschauer: 68