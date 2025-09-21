Der Nienburg erzielte am 5. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II vor 62 Zuschauern einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den SV Einheit Bernburg.

Staßfurt/MTU. In einer schlagartigen Wende hat der Nienburg nach einem deutlichen Rückstand den SV Einheit Bernburg mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

In Minute 15 schoss Tyler Kumbu das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen. Die Bernburger konterten in der 42. Spielminute. Diesmal war Dean Haisch der Torschütze.

Unentschieden. Nienburgs Lukas Lorenz konnte seinem Team in Minute 51 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Staßfurt

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

Das finale Tor der Partie fiel 33 Minuten nach der Halbzeitpause, als Joey Ziebell den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (78.). Damit war der Erfolg der Nienburger gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der Nienburg wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Einheit Bernburg beendeten die Partie mit drei Gelben Karten. Die Nienburger haben sich somit Platz drei gesichert.

Aufstellung und Statistik: Nienburg – SV Einheit Bernburg

Nienburg: Lenz – Rosenberger (72. Borchert), Schielke (46. Hellwig), Lorenz, Ziebell, Stöhr, Brett, Haisch

SV Einheit Bernburg: Malz – Kohl, Krug, Schaaf, Kumbu (34. Desivojevic), Kommritz, Rothmann, Münzer, Lorenz (45. Fleck), Kühne (46. Kersten), Lampe (46. Köhler)

Tore: 0:1 Tyler Kumbu (15.), 1:1 Dean Haisch (42.), 2:1 Lukas Lorenz (51.), 3:1 Joey Ziebell (78.); Schiedsrichter: Felix Schacke (Seeland OT Nachterstedt); Zuschauer: 62