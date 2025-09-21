Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel II: Mit einem überzeugenden 6:2 (2:1) ging die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode von Coach Marian Pohle Hindermann aus dem Kräftemessen mit dem SV Plötzkau 1921 vom Platz.

Quedlinburg/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und der SV Plötzkau 1921 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 6:2 (2:1).

In Minute 12 schoss Moritz Reik Mahring das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konterten in der 28. Minute. Diesmal war Leon Fischer der Torschütze.

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode und SV Plötzkau 1921 – 1:1 in Minute 28

Gleichstand. Die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Marek Rosplesch verschaffte seinem Team vier weitere Tore (44., 50., 63., 65.). Dann schafften es die Plötzkauer, dem SV Plötzkau 1921 e.V. etwas entgegenzusetzen. Fischer schoss und traf in der 80. Spielminute ein weiteres Mal. Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der SV Plötzkau 1921 e.V. musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 5:2 für die SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.09.2025, 11.30 Uhr

Austragungsort: Quedlinburg

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel II

Spieltag: 5

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Jackisch den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 6:2 erweiterte (88.). Damit war der Erfolg der SG Gernrode/Quedlinburg/Suderoder gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode – SV Plötzkau 1921

SG Gernrode/Quedlinburg/Suderode: Dammeier – Beti, Gabriel, Fischer (46. Beyer), Ziesing, Elsner, Pathak, Rosplesch, Meyer, Hartrampf (46. Jackisch), Mahring

SV Plötzkau 1921: Rothmann – Landgraf (63. Häckert), Küstermann, Fricke, Fütz, Meißner, Fromme, Gelbke, Fischer, Popp, Weise

Tore: 1:0 Moritz Reik Mahring (12.), 1:1 Leon Fischer (28.), 2:1 Marek Rosplesch (44.), 3:1 Julien Elsner (50.), 4:1 Louis Heinrich Jackisch (63.), 5:1 Louis Heinrich Jackisch (65.), 5:2 Leon Fischer (80.), 6:2 Louis Heinrich Jackisch (88.); Schiedsrichter: Meike Scholze (Derenburg); Zuschauer: 28