Für den Gastgeber Bischofswerdaer FV 1 endete das Spiel gegen den FSV Budissa Bautzen am 3. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd mit einem 1:1 (0:1)-Unentschieden.

Bischofswerda/MTU. Zwei Tore, aber kein Sieger: Die Begegnung zwischen Bischofswerdaer FV 1 und FSV Budissa Bautzen ist auf Augenhöhe geendet.

Es waren schon 34 Minuten des Spiels vergangen, als Julien Hentsch für Bautzen traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.08.2025, 18.00 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

74. Minute Bischofswerdaer FV 1 gleichauf mit FSV Budissa Bautzen – 1:1

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Luis Bürger wurde für Leon Noah Scholze eingesetzt. Auf der Gastseite verließ Norman Kloß für Toni Orosz den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen.

Das rettende Tor für den Bischofswerdaer FV 1 fiel 29 Minuten nach der Pause, als Luis Bürger den Ball über die Torlinie bugsierte und noch den Ausgleich für das Bischofswerdaer Team errang (74.). Die Gegner vom FSV Budissa Bautzen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der Bischofswerdaer FV 1 sicherte sich somit Platz sieben.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – FSV Budissa Bautzen

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Rettig, Born, Reh (79. Dolla), Weiß, Hecker, Stopp, Scharfe, Hofmann, Scholze (62. Bürger), Krautschick

FSV Budissa Bautzen: Herrmann – Schröder, Käppler, Gerhardi, Rohlik, Noack, Hennig, Zech (90. Schäller), Hentsch (79. Haustein), Kloß (66. Orosz), Rohlik (79. Cellarius)

Tore: 0:1 Julien Hentsch (34.), 1:1 Luis Bürger (74.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: Luis Riedel, Philipp Schubert; Zuschauer: 568