Ein 4:4 (2:2)-Unentschieden war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von VfL Halle 96 und RSV Eintracht 1949 am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.

Halle/MTU. Am Samstag haben sich der VfL Halle 96 und der RSV Eintracht 1949 ein aufregendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 4:4 (2:2).

Das erste Tor fiel kurz nach Anpfiff, als Jegor Jagupov für Halle traf und nach nur eine Minute dem Gastgeber einen Vorsprung sicherte. Die Hallenser legten wenige Minuten später mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Ludwig Bölke der Torschütze (12.).

12. Minute: VfL Halle 96 führt mit zwei Toren

Der RSV Eintracht 1949 war zwei Tore im Rückstand bis es Ihnen gelang, dem Gegner etwas entgegenzusetzen: Matthias Steinborn schoss und traf in der 26. Minute per Strafstoß, gefolgt von Saheed Mustapha (33.). Gleichstand. Die Hallenser konnten sich jedoch revanchieren und wieder die Führung ergattern. Joel Marks traf in Minute 48. So leicht ließen sich die Brandenburger jedoch nicht abhängen. Tim Göth versenkte den Ball in der 57. Minute. Die Mannschaften waren gleich auf. Die Hallenser konnten sich aber revanchieren und erneut die Führung übernehmen. Achilleas Oikonomidis traf in Minute 74. Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der RSV Eintracht 1949 musste einmal Gelb hinnehmen. Spielstand 4:3 für den VfL Halle 96.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 09.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Am Ende des Duells sollte es dem RSV Eintracht 1949 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon eine Minute in der Nachspielzeit, als Göth den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und noch den Ausgleich für das Brandenburger Team erzielte (90.+1). In Spielminute 93 handelte sich der RSV Eintracht 1949 noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: VfL Halle 96 – RSV Eintracht 1949

VfL Halle 96: Schmid – Oikonomidis, Marks (69. Borval), Hüttig (74. Cabral), Jagupov, Haese, Arzumanian (84. Emmerich), Kurti, Pessel, Bölke (84. Racine)

RSV Eintracht 1949: Brackmann – Steinborn (80. Güllmeister), Ekalle, Göth, Samson, Koschembahr (23. Krüsemann), Kruska, Mustapha, Hellwig (80. Sommer), Plumpe (60. Jupolli), Fron

Tore: 1:0 Jegor Jagupov (1.), 2:0 Ludwig Bölke (12.), 2:1 Matthias Steinborn (26.), 2:2 Saheed Mustapha (33.), 3:2 Joel Marks (48.), 3:3 Tim Göth (57.), 4:3 Achilleas Oikonomidis (74.), 4:4 Tim Göth (90.+1); Schiedsrichter: Lars Albert (Muldenhammer); Assistenten: Oliver Seib, Benjamin Arnold; Zuschauer: 118