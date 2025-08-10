Am 2. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd erreichte der Heimverein SG Union Sandersdorf gegen den 1. SC 1911 Heiligenstadt ein 2:2 (1:1)-Unentschieden.

Sandersdorf/MTU. Am Sonntag haben sich die SG Union Sandersdorf und der 1. SC 1911 Heiligenstadt ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 2:2 (1:1).

Erik Exner (SG Union Sandersdorf) netzte 20 Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Doch die gaster gaben sich nicht so leicht geschlagen: Vier Minuten vor der Halbzeitpause wurde das Gegentor durch Leon Gümpel erzielt.

1:1 im Duell zwischen SG Union Sandersdorf und 1. SC 1911 Heiligenstadt – 41. Minute

Unentschieden. gasts Robin Vogt konnte seinem Team in Minute 70 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Sandersdorf

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 2

Auf den letzten Drücker, sechs Minuten vor Abpfiff, konnte Viktor Stashenko (Sandersdorf) den Ball über die Linie bringen und noch den Ausgleich für Sandersdorf erreichen (84.). In Spielminute 93 handelte sich der 1. SC 1911 Heiligenstadt noch eine Gelbe Karte ein. Die Sandersdorfer haben sich somit Platz fünf gesichert.

Aufstellung und Statistik: SG Union Sandersdorf – 1. SC 1911 Heiligenstadt

SG Union Sandersdorf: Räthel – Sauer (46. Walter), Brunner (85. Silla), Farkas (46. Wonneberger), Hamella, Schnabel, Choschnau (46. Koto'o Djouokou), Seifert (70. Stashenko), Nakano, Exner, Jauck

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Köhler (73. Fiedler), Göbel, Gümpel (65. Wilhelm), Berger, Gorges, Wolanski, Vogt (81. Pietsch), Jeschke, Abdoul Aziz (81. Lerch), Möhlhenrich

Tore: 1:0 Erik Exner (20.), 1:1 Leon Gümpel (41.), 1:2 Robin Vogt (70.), 2:2 Viktor Stashenko (84.); Schiedsrichter: Til Kiwitt (Berlin); Assistenten: Sven Schröder, Marcel Mallassa; Zuschauer: 146