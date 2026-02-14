Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am Samstag war der 1. SC 1911 Heiligenstadt gegenüber der SG Union Sandersdorf machtlos und wurde 1:3 (1:1) besiegt.

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 204 Zuschauern hat sich das Team von Benedikt Seipel mit 1:3 (1:1) gegen Sandersdorf geschlagen geben müssen.

Schon kurz nach Spielstart schoss Marius Ihbe das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (3.). Doch die heimer gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 39 wurde das Gegentor durch Maciej Wolanski erzielt.

1. SC 1911 Heiligenstadt und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 39

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf steckte einmal Gelb ein. Unentschieden. Sandersdorfs Dennis Brunner konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Innerhalb der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt musste einmal Gelb hinnehmen, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Maximilian Scheibe den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 1:3 festigte (86.). Damit war der Erfolg der Sandersdorfer gesichert. In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – SG Union Sandersdorf

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Stashenko (78. Fiedler), Schnellhardt, Ruprecht (78. Tavares), Wolanski, Von Breitenbuch, Köhler, Gorges (28. Pietsch), Göbel, Bako (72. Wilhelm), Voilenko

SG Union Sandersdorf: Räthel – Seifert, Schnabel, Mehnert, Brunner, Walter (90. Jauck), Sponholz, Scheibe, Ihbe (90. Sauer), Exner (90. Nakano), Hamella

Tore: 0:1 Marius Ihbe (3.), 1:1 Maciej Wolanski (39.), 1:2 Dennis Brunner (75.), 1:3 Maximilian Scheibe (86.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: John Bartsch, Philipp Schubert; Zuschauer: 204