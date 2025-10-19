Am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd gelang dem 1. FC Lok Stendal ein 5:4 (2:3)-Triumph über den FC Grimma.

Stendal/MTU. Am Sonntag haben sich der 1. FC Lok Stendal und der FC Grimma ein fesselndes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:4 (2:3).

Kevin Werner (FC Grimma) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Grimmaer legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Robin Spreitzer der Torschütze (23.).

1. FC Lok Stendal sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 23

Dann waren die zurückliegenden Stendaler dran: Philipp-Maik Witte schoss und traf in Spielminute 30. Eine ernsthafte Bedrohung stellte das für die Grimmaer aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Werner schoss und traf in der 40. Minute zum zweiten Mal. Es wollte den Grimmaern jedoch nicht gelingen, die Gegner abzuschütteln. Niclas Buschke schoss und traf in Spielminute 41, gefolgt von Rosario Schulze (49.). Die Mannschaften waren gleich auf. Die Grimmaer legten vor und errangen sich einen Vorsprung. Tommy Kind schoss und traf in Spielminute 55. So leicht ließen sich die Stendaler nicht unterkriegen. Witte traf in Spielminute 77 zum zweiten Mal. Spielstand 4:4.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 19.10.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Stendal

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 9

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Witte (Stendal) den Ball erneut über die Linie bringen und damit den spielentscheidenden Treffer für die Stendaler Mannschaft erzielen (86.).

Aufstellung und Statistik: 1. FC Lok Stendal – FC Grimma

1. FC Lok Stendal: Meichuk – Witte (90. Barrie), Knoblich, Schleicher, Schulze, Masuth, Mahrhold, Buschke, Ilchenko, Kaschlaw (72. Scheffler), Schaarschmidt

FC Grimma: Cap – Markus (46. Katzenberger), Pistol, Janz, Spreitzer, Hübner (59. Öner), Ziffert, Werner, Rieger, Kind (85. Mattheus), Vogel

Tore: 0:1 Kevin Werner (9.), 0:2 Robin Spreitzer (23.), 1:2 Philipp-Maik Witte (30.), 1:3 Kevin Werner (40.), 2:3 Niclas Buschke (41.), 3:3 Rosario Schulze (49.), 3:4 Tommy Kind (55.), 4:4 Philipp-Maik Witte (77.), 5:4 Philipp-Maik Witte (86.); Schiedsrichter: Paul Baudis (Sondershausen); Assistenten: Konrad Götze, Leon Maximilian Metz; Zuschauer: 378