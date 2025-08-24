Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Der Heimvorteil half dem FC Grimma am Sonntag nicht, als er sich vor 121 Zuschauern mit 1:3 (0:0) gegen den VfL Halle 96 geschlagen geben musste.

Grimma/MTU. Nach einem vielversprechenden Start mussten die Gastgeber aus Grimma eine Niederlage gegen den VfL Halle 96 hinnehmen. 1:3 (0:0) gingen die Mannschaften vom Platz.

Bevor das erste Tor fiel, zückte eine Gelbe Karte an die Grimmaer (31.). In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Alexander Vogel (FC Grimma) netzte in der 3. Minute der zweiten Spielhälfte (48.) als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Grimma kassierte noch einmal Gelb (51.). Das Gegentor folgte schon kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Jegor Jagupov den Ball ins Netz (55.).

Minute 55 FC Grimma auf Augenhöhe mit VfL Halle 96 – 1:1

Unentschieden. Halles Jagupov konnte seinem Team in Minute 66 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Grimma

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Joel Marks den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 1:3 erweiterte (87.). Damit war der Triumph der Hallenser entschieden.

Aufstellung und Statistik: FC Grimma – VfL Halle 96

FC Grimma: Cap – Pistol, Bartsch, Nitschke, Hübner (79. Wächtler), Seidl (60. Kind), Vogel, Ziffert, Kaba, Rieger, Werner

VfL Halle 96: Schmid – Marks, Hüttig (90. Cabral), Haese, Bölke (90. Emmerich), Jagupov, Arzumanian (77. Racine), Oikonomidis, Pessel, Kurti (60. Borval), Lubsch

Tore: 1:0 Alexander Vogel (48.), 1:1 Jegor Jagupov (55.), 1:2 Jegor Jagupov (66.), 1:3 Joel Marks (87.); Zuschauer: 121