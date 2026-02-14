Der 1. SC 1911 Heiligenstadt hatte am Samstag kein Glück und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen die SG Union Sandersdorf mit 1:3 (1:1).

1:3 – 1. SC 1911 Heiligenstadt verliert auf dem heimischen Platz klar gegen SG Union Sandersdorf

Heilbad Heiligenstadt/MTU. Vor 204 Zuschauern hat sich das Team von Benedikt Seipel mit 1:3 (1:1) gegen Sandersdorf eine Niederlage eingestehen müssen.

Marius Ihbe (SG Union Sandersdorf) netzte nur drei Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Maciej Wolanski den Ball ins Netz.

1. SC 1911 Heiligenstadt und SG Union Sandersdorf – 1:1 in Minute 39

In der 57. Minute griff der Schiri in die Tasche. Die SG Union Sandersdorf kassierte einmal Gelb. Unentschieden. Sandersdorfs Dennis Brunner konnte seinem Team in Minute 75 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter wieder handeln. Der 1. SC 1911 Heiligenstadt kassierte einmal Gelb, zusätzlich zu einer Gelben Karte, die sich die Spieler bereits eingehandelt hatten.

Nur vier Minuten vor Spielende gelang es Maximilian Scheibe, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:3 zu erweitern (86.). In Spielminute 91 handelte sich die SG Union Sandersdorf noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – SG Union Sandersdorf

1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Bako (72. Wilhelm), Stashenko (78. Fiedler), Ruprecht (78. Tavares), Von Breitenbuch, Köhler, Göbel, Voilenko, Wolanski, Schnellhardt, Gorges (28. Pietsch)

SG Union Sandersdorf: Räthel – Scheibe, Mehnert, Sponholz, Schnabel, Seifert, Exner (90. Nakano), Walter (90. Jauck), Hamella, Ihbe (90. Sauer), Brunner

Tore: 0:1 Marius Ihbe (3.), 1:1 Maciej Wolanski (39.), 1:2 Dennis Brunner (75.), 1:3 Maximilian Scheibe (86.); Schiedsrichter: Carl Wundram (Flöha); Assistenten: John Bartsch, Philipp Schubert; Zuschauer: 204