Fußball-NOFV-Oberliga Süd: An diesem Wochenende hat der Bischofswerdaer FV 1 im heimischen Stadion eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den SC Freital unterlag das Team von Frank Rietschel mit 0:4 (0:2).

Bischofswerda/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Frank Rietschel. Der Trainer von Bischofswerda musste sein Team bei einer 0:4 (0:2)-Niederlage gegen Freital beobachten.

Finn Heidler (SC Freital) netzte nur acht Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 kassierte einmal Gelb (33.). Die Freitaler legten in der 34. Spielminute nach. Wieder war Heidler der Torschütze.

Minute 34: Bischofswerdaer FV 1 liegt 0:2 zurück

In der 61. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Freital musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.+3). Damit war der Sieg der Freitaler entschieden.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Reh, Weiß, Scholze (87. Baum), Fromm, Bürger (46. Born), Krause (87. Dolla), Ohnesorge (46. Hecker), Rettig (75. Goebel), Krautschick, Hofmann

SC Freital: Kamenz – Heidler (90. Seyfert), Adler, Michael, Tänzer (81. Menz), Wermann (46. Böcker), Frenzel, Von Brezinski, Schiemann (71. Hendrich), Fluß (71. Schulze), Horschig

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211