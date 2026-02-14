Signifikant unterlegen zeigte sich der Bischofswerdaer FV 1 in der Partie gegen den SC Freital am vergangenen Samstag in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:2).

Gleich nach Anpfiff schoss Finn Heidler das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (8.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der Bischofswerdaer FV 1 musste einmal Gelb hinnehmen (33.). Die Freitaler waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 34 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Heidler.

In der 61. Minute griff der Schiri erneut in die Tasche. Der SC Freital kassierte jetzt einmal Gelb. Der Bischofswerdaer FV 1 hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Rote Karte und damit ein Spieler weniger für das Team von Frank Rietschel. Der Siegeszug der Freitaler brach nicht ab. Minute 74: Freital traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Ricardo Michael ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 14.02.2026, 13.30 Uhr

Austragungsort: Bischofswerda

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 17

Am Ende der Partie sollte es dem SC Freital noch einmal gelingen: Das Spiel war schon drei Minuten in der Nachspielzeit, als Nils Seyfert den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.+3). Damit war der Sieg der Freitaler gesichert.

Aufstellung und Statistik: Bischofswerdaer FV 1 – SC Freital

Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Scholze (87. Baum), Ohnesorge (46. Hecker), Krause (87. Dolla), Weiß, Hofmann, Fromm, Rettig (75. Goebel), Bürger (46. Born), Krautschick, Reh

SC Freital: Kamenz – Schiemann (71. Hendrich), Fluß (71. Schulze), Horschig, Michael, Wermann (46. Böcker), Tänzer (81. Menz), Heidler (90. Seyfert), Frenzel, Adler, Von Brezinski

Tore: 0:1 Finn Heidler (8.), 0:2 Finn Heidler (34.), 0:3 Ricardo Michael (74.), 0:4 Nils Seyfert (90.+3); Schiedsrichter: Julius Hanft (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Hannes Stein; Zuschauer: 211