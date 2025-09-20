Fußball-NOFV-Oberliga Süd: Am vergangenen Samstag war der FC Einheit Rudolstadt gegenüber dem VfB 1921 Krieschow machtlos und wurde 0:3 (0:1) besiegt.

Rudolstadt/MTU. Das Match zwischen Rudolstadt und Krieschow ist mit einer deutlichen 0:3 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Benjamin Seidl (Langenbernsdorf) zwei Gelbe Karten an die Gäste (31., 43.). Colin Raak (VfB 1921 Krieschow) netzte in Minute 2 der Nachspielzeit, nach einer sonst trefferlosen ersten Spielhälfte, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Kolkwitz legten rasch mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Philipp Knechtel der Torschütze (55.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 20.09.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Rudolstadt

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 6

FC Einheit Rudolstadt sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 55

Beide Teams wechselten in der verbliebenen Spielzeit nochmal aus. Marco Riemer wurde für Robin Ensenbach eingesetzt und Yaser Bakavoli Mohammadi für Manfred Starke. Auf der Gastseite verließen Tobias Gerstmann für Toby Michalski und Miguel Pereira Rodrigues für Aaron Stephan den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. Kurz vor Spielende musste der Schiedsrichter nochmals zur Tat schreiten. Der FC Einheit Rudolstadt kassierte einmal Gelb.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch drei Minuten bis zum Abpfiff, als Toby Michalski den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:3 erweiterte (87.). Damit war der Sieg der Kolkwitz entschieden. Die Rudolstädter sind auf Platz fünf gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Einheit Rudolstadt – VfB 1921 Krieschow

FC Einheit Rudolstadt: Bresemann – Ensenbach (67. Riemer), Heß, Rühling, Frackowiak, Floßmann (67. Schneider), Schlegel, Starke (67. Bakavoli Mohammadi), Rupprecht, Smyla, Krahnert

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Grimm, Zizka (88. Tesche), Pereira Rodrigues (76. Stephan), Knechtel, Pahlow (88. Hebler), Zurawsky, Raak, Bittroff, Gerstmann (62. Michalski), Felgenträger (88. Dreßler)

Tore: 0:1 Colin Raak (45.+2), 0:2 Philipp Knechtel (55.), 0:3 Toby Michalski (87.); Schiedsrichter: Benjamin Seidl (Langenbernsdorf); Assistenten: Max Kluge, Louis Kehl; Zuschauer: 161