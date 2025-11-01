Der VfB 1921 Krieschow hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-NOFV-Oberliga Süd-Partie gegen den VfB Auerbach 1 mit 0:2 (0:1).

Kolkwitz/MTU. Das Spiel zwischen Krieschow und Auerbach ist mit einer klaren 0:2 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Nach lediglich elf Minuten schoss Tim Kaiser das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.11.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Kolkwitz

Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd

Spieltag: 11

88. Minute: VfB 1921 Krieschow 0:2 im Hintertreffen

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Kamil Antosiak wurde für Steve Zizka eingesetzt und Maximilian Tesche für Paul Pahlow. Auf der Gastseite räumten Ben Colin Weigel für Ben Bauer und Max Roscher für Vojtech Cermus den Platz. Für die Auswärtsmannschaft sollte sich die Aktion lohnen. In der 64. Minute griff der Schiri in die Tasche. Der VfB Auerbach 1 musste zweimal Gelb hinnehmen. Der VfB 1921 Krieschow hielt sich ebenfalls nicht zurück. Zwei Gelbe Karten für das Team von Robert Koch.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch zwei Minuten bis zum Abpfiff, als Ben Bauer den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (88.). Damit war der Triumph der Auerbacher gesichert. Die Kolkwitz sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: VfB 1921 Krieschow – VfB Auerbach 1

VfB 1921 Krieschow: Mellack – Hebler, Pahlow (79. Tesche), Dreßler, Bittroff, Zurawsky, Michalski, Gerstmann, Zizka (64. Antosiak), Pereira Rodrigues (79. Stephan), Knechtel (87. Grimm)

VfB Auerbach 1: Birke – Guzlajevs, Kaiser (88. Schneider), Roscher (69. Cermus), Schardt, Kadric, Weigel (56. Bauer), Birkner, Hache, Graf (69. Spranger), Schmidt

Tore: 0:1 Tim Kaiser (11.), 0:2 Ben Bauer (88.); Schiedsrichter: Jason Poser (Jena); Assistenten: Horst Bachmann, Konrad Schaarschmidt; Zuschauer: 240