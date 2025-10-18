Ergebnis 9. Spieltag 0:0 – 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 trennen sich unentschieden
Ein 0:0 (0:0)-Remis war das Ergebnis des Aufeinandertreffens von 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1 am 9. Spieltag der Fußball-NOFV-Oberliga Süd.
Heilbad Heiligenstadt/MTU. 0:0 (0:0) stand es bei Abpfiff des Matches zwischen dem 1. SC 1911 Heiligenstadt und Bischofswerdaer FV 1. 584 Zuschauer verfolgten das Spiel im Gesundbrunnenstadion. Schiri Albert Lehmann (Dessau-Roßlau) hatte alle Hände voll zu tun. Alles in allem neun Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 18.10.2025, 14.00 Uhr
- Austragungsort: Heilbad Heiligenstadt
- Wettbewerb: NOFV-Oberliga Süd
- Spieltag: 9
Aufstellung und Statistik: 1. SC 1911 Heiligenstadt – Bischofswerdaer FV 1
1. SC 1911 Heiligenstadt: Stankovic – Bako (67. Fiedler), Möhlhenrich, Wolanski (67. Wilhelm), Pietsch (75. Jeschke), Schnellhardt, Gorges, Abdoul Aziz, Göbel, Lerch (46. Köhler), Vogt (90. Rohner)
Bischofswerdaer FV 1: Kiefer – Fromm, Krautschick, Weiß, Baudisch (90. Rettig), Hofmann, Born, Hecker (80. Scholze), Scharfe, Reh, Dolla (77. Bürger)
; Schiedsrichter: Albert Lehmann (Dessau-Roßlau); Assistenten: Julius Weiser, Max Grünwoldt; Zuschauer: 584