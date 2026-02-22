Johannes Lochners letzter Lauf in seiner Karriere steht an. Der Zweierbob-Olympiasieger ist auch in der Königsklasse auf Goldkurs. Sein größter Konkurrent verliert weiter an Zeit.

Cortina d'Ampezzo - Johannes Lochner steht vor dem olympischen Double. Der Zweierbob-Olympiasieger liegt auch im Viererbob vor dem abschließenden vierten Lauf auf Goldkurs. Der Berchtesgadener hat mit seiner Crew Thorsten Margis, Jörn Wenzel und Georg Fleischhauer den Vorsprung auf Francesco Friedrich auf 0,48 Sekunden ausgebaut. Adam Ammour von Eintracht Frankfurt liegt weiter auf Rang drei, doch der Schweizer Michael Vogt und der Italiener Patrick Baumgartner sind noch in Schlagdistanz zu ihm.

Friedrich kann Chance nicht nutzen

Lochner schaffte mit seiner Crew nur 4,78 Sekunden am Start. Dabei hatte Margis volle Kraft voraus angekündigt. „Im dritten Lauf muss der Sack zugemacht werden.“ Lochner fuhr jedoch nicht fehlerfrei und öffnete somit die Tür für Friedrich. Dieser legte in 4,72 Sekunden Startbestzeit hin, schaffte es aber auch nicht fehlerfrei im Cortina Sliding Centre herunter und verlor weitere fünf Hundertstel auf Lochner. Der Bayer wird seine Karriere nach 15 Jahren beenden.

Margis könnte Ex-Chef Friedrich überholen

Lochner würde mit Gold seinen Anschieber Margis zum erfolgreichsten Bobfahrer der Olympia-Geschichte machen. Dies ist aktuell noch der frühere Anschieber Kevin Kuske, der viermal Gold und zweimal Silber gewonnen hat. Fünf Olympiasiege, die Margis erreichen könnte, hat noch niemand erreicht.