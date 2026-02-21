Fußball-Landesklasse 4: Der Heimvorteil half der SV Germania 08 Roßlau am Samstag nicht, als sie sich vor 79 Fans mit 1:4 (1:0) gegen den SV Allemannia 08 Jessen geschlagen geben musste.

Dessau-Roßlau/MTU. Die Partie zwischen der SV Germania 08 Roßlau und dem SV Allemannia 08 Jessen hat eine unschöne Wende für den Gastgeber genommen. Nach einem starken Start holten die Kontrahenten aus Jessen auf und entschieden das Spiel am Ende mit 1:4 (1:0) für sich.

Gleich nach Anpfiff schoss Paul Ulrich Hanke das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (9.). Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Der SV Allemannia 08 Jessen kassierte einmal Gelb (14.). Das Gegentor konnten die Jessener in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Jannik-Noah Winter den Ball ins Netz.

SV Germania 08 Roßlau Kopf an Kopf mit SV Allemannia 08 Jessen – 1:1 in Minute 61

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SV Germania 08 Roßlau steckte jetzt einmal Gelb ein. Das Unentschieden hielt jedoch nicht lang. Jessens Philip Olexy konnte seinem Team in Minute 65 einen Vorsprung verschaffen. Der Anfang vom Ende für die Jungs aus Roßlau. Einen weiteren Treffer durch Spieler Nummer 13 (70.) mussten sie einstecken. Spielstand 3:1 für den SV Allemannia 08 Jessen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 21.02.2026, 14.00 Uhr

Austragungsort: Dessau-Roßlau

Wettbewerb: Landesklasse 4

Spieltag: 16

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Winter, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (90.+3).

Aufstellung und Statistik: SV Germania 08 Roßlau – SV Allemannia 08 Jessen

SV Germania 08 Roßlau: Schulz – Klausnitzer, Marzian, Ruge, Richter (85. Lorenz), Möbius (60. Kroker), Franzel (75. Krug), Berke, Müller, P. U. Hanke (75. Fleischer), Seiffert

SV Allemannia 08 Jessen: Ziebell – Wedmann (60. Michlick), Böhme, Kilian (74. Peinl), Quinque, Michlick, Weidmann, Olexy, Heinze (74. Schüler), Heinrich, Winter

Tore: 1:0 Paul Ulrich Hanke (9.), 1:1 Jannik-Noah Winter (61.), 1:2 Philip Olexy (65.), 1:3 Jannik-Noah Winter (70.), 1:4 Jannik-Noah Winter (90.+3); Schiedsrichter: Milli Funke (Halle); Assistenten: Andreas Kräbel, Oliver Schunke; Zuschauer: 79