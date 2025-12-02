Am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI glückte der Turbine Halle II ein 3:2 (1:1)-Heimsieg über die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Am Samstag haben sich die Turbine Halle II und die SG Einheit Halle (Flex) ein spannendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

Gleich nach Anpfiff schoss Luca Müller das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Die Hallenser konterten in der 32. Minute. Diesmal war Hugo Förster der Torschütze.

1:1 für Turbine Halle II und SG Einheit Halle (Flex) – 32. Minute

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) musste einmal Gelb hinnehmen. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Tor Nummer drei schoss Förster/Halle (48.), gefolgt von Mustafa Ahmadi (SG Einheit Halle (Flex)) in Minute 60. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Kurz vor Spielende griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) kassierte einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis. Die Turbine Halle II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Moritz Stefan Makosch.

Das Spiel endete bitter für die SG Einheit Halle (Flex). In der ersten Nachspielminute lenkte Spieler Nummer 4 den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. In Spielminute 93 handelte sich die SG Einheit Halle (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Einheit Halle (Flex)

Turbine Halle II: Nuding – Hildebrandt (65. Völker), Natusch, Hohl (46. Neumann), Fox, Menzer (46. Kerscher), Förster, Runge, Alassaf Alasaad (68. Nwancha), Dichtl, Höppner (56. Merschky)

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, Wessely, Müller, Barrot, Onoharigho, Efionayi Efe (29. Ahmadi), Sharka, Kammerer, Müller

Tore: 0:1 Luca Müller (10.), 1:1 Hugo Förster (32.), 2:1 Hugo Förster (48.), 2:2 Mustafa Ahmadi (60.), 3:2 (90.+1); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 21