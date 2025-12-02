Dem SSC Weißenfels II glückte es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den FC RSK Freyburg mit 3:0 (2:0) zu besiegen. 73 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Stadtstadions geboten. Die Weißenfelser waren den Gästen aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän überlegen.

Erik Scherbaum (SSC Weißenfels II) netzte nur vier Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Weißenfelser legten kurz darauf mit einem zweiten Treffer nach. Diesmal war Robin Schumann der Torschütze (17.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

2:0 Vorsprung für SSC Weißenfels II – Minute 17

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter handeln. Der FC RSK Freyburg steckte zweimal Gelb ein.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Tony Barnickel den Ball aus einem Strafstoß ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:0 festigte (51.). Damit war der Erfolg der Weißenfelser entschieden. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Hauer (74. Kresse), Olajide (46. Haufe), Scheiding, Schumann (55. Lehmann), Baust (66. Säuberlich), Scherbaum, Koch, Ducke, Köllner (83. Roy), Barnickel

FC RSK Freyburg: Derbek – Schied (70. Alalo), Schirner, Töpe (80. Cebulla), Weise, Pereira Nunes, Großmann (62. Beyer), Bagdohn, Kaiser (65. Mänicke), Schulz, Sambu (46. Staupendahl)

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73