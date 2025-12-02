Der SV Großgrimma hatte am Samstag keinen Erfolg und ergab sich in der Fußball-Landesklasse 6-Partie gegen den SV Wacker 1919 Wengelsdorf mit 1:4 (0:2).

Kenan Erovic (SV Wacker 1919 Wengelsdorf) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Es dauerte nur wenige Minuten, bis ein weiteres Tor durch Bohdan Brovii (4.) erzielt wurde.

Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es sah nicht gut aus für den SV Großgrimma. In Minute 68 gelang es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Beier (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Göbel, M. Rackowitz, F. Rackowitz (60. Ibrahim), Baum, Schneider (68. Pillert), Krobitzsch (46. Bauer), Angeli (82. Kästner), Weidner, Beyenbach, Zech

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Marschhausen, Beier (86. Becker), Horstka, Lewinski, Khodadadkheyl (72. Wolf), Hempel, Woithe, Erovic (77. Zimmermann), Rutz, Brovii (72. Goltz)

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35