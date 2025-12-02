Dem TSV Großkorbetha gelang es am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6, den VfB 1906 Sangerhausen II mit 3:0 (1:0) zu besiegen. 73 Zuschauer waren live dabei.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Wilhelm-Kaiser-Stadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Sangerhausen mit 3:0 (1:0) souverän.

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). In der zweiten Halbzeit setzte Großkorbetha noch einen drauf: In Minute 56 wurde ein weiteres Tor durch Jonas Küster erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

TSV Großkorbetha führt in Minute 56 mit 2:0

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VfB 1906 Sangerhausen II kassierte zweimal Gelb.

22 Minuten nach der Pause konnte Schneider (Großkorbetha) den Ball erneut über die Linie bringen (67.). Mit 3:0 gingen die Weißenfelser als Sieger vom Platz.

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Küster (89. Berbig), Hanschke, F. F. Knothe (72. Schenk), Hartmann, Große, Hesse, Schneider (80. Roth), Thurm (72. Binneböse), Seidel, P. Knothe

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Grüllmeyer, Buchhorn, Baum, Schneider, Hetke, Dietze (77. Franke), Gümül, Eisler (77. Grübner), Kamprath, Schröter

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73