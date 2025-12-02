Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen die SG Einheit Halle (Flex) heimste die Turbine Halle II am 11. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI ein.

Halle/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die Turbine Halle II und die SG Einheit Halle (Flex) am Samstag 3:2 (1:1) getrennt.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Luca Müller für Halle traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Doch die Hallenser gaben sich nicht so leicht geschlagen: In Minute 32 wurde das Gegentor durch Hugo Förster erzielt.

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) steckte einmal Gelb ein. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Förster/Halle (48.), gefolgt von Mustafa Ahmadi (SG Einheit Halle (Flex)) in Minute 60. Spielstand 2:2.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 11

Kurz vor Spielende griff der Schiri wieder in die Tasche. Die SG Einheit Halle (Flex) musste einmal Gelb-Rot und damit einen Platzverweis hinnehmen. Die Turbine Halle II hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Moritz Stefan Makosch.

Das Spiel endete bitter für die SG Einheit Halle (Flex). In der ersten Nachspielminute lenkte Spieler Nummer 4 den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. In Spielminute 93 handelte sich die SG Einheit Halle (Flex) noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: Turbine Halle II – SG Einheit Halle (Flex)

Turbine Halle II: Nuding – Menzer (46. Kerscher), Natusch, Hildebrandt (65. Völker), Runge, Fox, Alassaf Alasaad (68. Nwancha), Förster, Höppner (56. Merschky), Hohl (46. Neumann), Dichtl

SG Einheit Halle (Flex): Pratzer – Yildiz, Wessely, Müller, Efionayi Efe (29. Ahmadi), Sharka, Müller, Kammerer, Onoharigho, Barrot

Tore: 0:1 Luca Müller (10.), 1:1 Hugo Förster (32.), 2:1 Hugo Förster (48.), 2:2 Mustafa Ahmadi (60.), 3:2 (90.+1); Schiedsrichter: Sanny Sohal Fiedler (Halle); Zuschauer: 21