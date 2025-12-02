Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 durfte sich der TSV Großkorbetha vor 73 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen den VfB 1906 Sangerhausen II freuen.

Weißenfels/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 73 Besuchern des Wilhelm-Kaiser-Stadions geboten. Die Weißenfelser setzten sich souverän mit 3:0 (1:0) gegen die Gäste aus Sangerhausen durch.

Schon kurz nach dem Anstoß schoss Jonas Schneider das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (10.). Das zweite Tor konnten die Weißenfelser in der zweiten Halbzeit nachlegen: Diesmal setzte Jonas Küster den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

TSV Großkorbetha mit 2:0 vorne – Minute 56

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der VfB 1906 Sangerhausen II musste zweimal Gelb hinnehmen.

In Minute 67 fiel der finale Treffer der Partie. 22 Minuten nach der Pause gelang es Schneider, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 3:0 zu festigen (67.).

Aufstellung und Statistik: TSV Großkorbetha – VfB 1906 Sangerhausen II

TSV Großkorbetha: Stark – Hesse, Seidel, Thurm (72. Binneböse), Hanschke, Große, P. Knothe, F. F. Knothe (72. Schenk), Küster (89. Berbig), Schneider (80. Roth), Hartmann

VfB 1906 Sangerhausen II: Schrödter – Gümül, Eisler (77. Grübner), Dietze (77. Franke), Schneider, Buchhorn, Schröter, Grüllmeyer, Kamprath, Hetke, Baum

Tore: 1:0 Jonas Schneider (10.), 2:0 Jonas Küster (56.), 3:0 Jonas Schneider (67.); Schiedsrichter: Daniel Fritzsche (Leipzig); Assistenten: Robert Blöhm, Sander Hahnwald; Zuschauer: 73