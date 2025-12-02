Am 12. Spieltag der Fußball-Landesklasse 6 konnte sich der SSC Weißenfels II vor 73 Zuschauern über einen soliden 3:0 (2:0)-Erfolg gegen den FC RSK Freyburg freuen.

Weißenfels/MTU. Die 73 Besucher des Stadtstadions haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Weißenfelser besiegten das Team aus Freyburg mit 3:0 (2:0) souverän.

Gleich nach dem Anstoß schoss Erik Scherbaum das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (4.). Danach ging es vergleichsweise schnell, bis ein weiteres Tor durch Robin Schumann (17.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Weißenfels

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

SSC Weißenfels II liegt in Minute 17 2:0 vorn

Im weiteren Spielverlauf musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC RSK Freyburg kassierte zweimal Gelb.

Unmittelbar nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Tony Barnickel den Ball aus einem Strafstoß über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 3:0 erweiterte (51.). Damit war der Sieg der Weißenfelser gesichert. In Spielminute 90 handelte sich der FC RSK Freyburg noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: SSC Weißenfels II – FC RSK Freyburg

SSC Weißenfels II: Magul – Koch, Olajide (46. Haufe), Barnickel, Köllner (83. Roy), Hauer (74. Kresse), Scherbaum, Baust (66. Säuberlich), Scheiding, Schumann (55. Lehmann), Ducke

FC RSK Freyburg: Derbek – Töpe (80. Cebulla), Großmann (62. Beyer), Bagdohn, Schied (70. Alalo), Kaiser (65. Mänicke), Sambu (46. Staupendahl), Pereira Nunes, Schirner, Weise, Schulz

Tore: 1:0 Erik Scherbaum (4.), 2:0 Robin Schumann (17.), 3:0 Tony Barnickel (51.); Schiedsrichter: Vincent Maximilian Gottschalk (Halle); Assistenten: Alexander Markus, Maximilian Thürmer; Zuschauer: 73