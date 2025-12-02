Fußball-Landesklasse 6: In der Partie am Samstag war der SV Großgrimma gegenüber dem SV Wacker 1919 Wengelsdorf machtlos und wurde 1:4 (0:2) besiegt.

Hohenmölsen/MTU. Das war kein erfreulicher Spieltag für Heiko Angeli. Der Trainer von Großgrimma musste sein Team bei einer 1:4 (0:2)-Niederlage gegen Wengelsdorf beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Kenan Erovic für Wengelsdorf traf und nach nur drei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Weißenfelser legten schon wenige Minuten später nach. Diesmal war Bohdan Brovii der Torschütze (4.).

SV Großgrimma liegt 0:2 im Rückstand – Minute 4

Und die Trefferserie war noch nicht vorbei: Tim Beier konnte in Minute 52 einnetzen. Es lief nicht gut für den SV Großgrimma. In Minute 68 schaffte es Spieler Nummer 13 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, am Endergebnis ließ sich jedoch nicht mehr rütteln. Spielstand 3:1 für den SV Wacker 1919 Wengelsdorf.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.11.2025, 14.00 Uhr

Austragungsort: Hohenmölsen

Wettbewerb: Landesklasse 6

Spieltag: 12

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Beier (Wengelsdorf) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:1 verließen die Weißenfelser den Platz als Sieger. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der SV Großgrimma wurde noch einmal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom SV Wacker 1919 Wengelsdorf beendeten die Partie mit zwei weiteren Gelben Karten.

Aufstellung und Statistik: SV Großgrimma – SV Wacker 1919 Wengelsdorf

SV Großgrimma: Schmidt – Angeli (82. Kästner), Baum, Krobitzsch (46. Bauer), M. Rackowitz, F. Rackowitz (60. Ibrahim), Zech, Beyenbach, Weidner, Schneider (68. Pillert), Göbel

SV Wacker 1919 Wengelsdorf: Köhler – Rutz, Marschhausen, Woithe, Khodadadkheyl (72. Wolf), Brovii (72. Goltz), Horstka, Beier (86. Becker), Lewinski, Erovic (77. Zimmermann), Hempel

Tore: 0:1 Kenan Erovic (3.), 0:2 Bohdan Brovii (4.), 0:3 Tim Beier (52.), 1:3 Marius Baum (68.), 1:4 Tim Beier (86.); Schiedsrichter: Christian Schramm (Halle); Assistenten: Roman Schönemann, Philipp Münchow; Zuschauer: 35