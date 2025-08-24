Der SV Blau-Weiß Dölau erzielte am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI vor 30 Fußballfans einen klaren 3:0 (1:0)-Sieg gegen die SG Einheit Halle (Flex).

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein siegreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser besiegten das Team aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, vergab Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko (SV Blau-Weiß Dölau e.V.) netzte 16 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der zweiten Halbzeit setzte Dölau noch einen drauf: In Minute 48 wurde das zweite Tor durch Maximilian Klein erzielt.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

SV Blau-Weiß Dölau in Minute 48 2:0 in Führung

In den folgenden Minuten musste der Schiedsrichter erneut eingreifen. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. kassierte dreimal Gelb.

32 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Spieler Nummer 5 (Dölau) den Ball über die Linie bringen (77.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner aufzuholen. Der SV Blau-Weiß Dölau sicherte sich somit Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – (46. Mann), Nietschmann, Tyfko (29. Kaplanidis), Junghardt (68. Valieiev), Henze, (46. Mahmo), Klein, Junghahn

SG Einheit Halle (Flex): – Würfel, Yildiz, Sharka, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Barrot, Müller, Müller, Kammerer, Wessely

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30