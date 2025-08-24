Am 2. Spieltag der Fußball-A-Junioren Landesliga Staffel VI konnte sich der SV Blau-Weiß Dölau vor 30 Zuschauern über einen soliden 3:0 (1:0)-Erfolg gegen die SG Einheit Halle (Flex) freuen.

Halle/MTU. Die 30 Besucher auf dem Sportplatz Dölau / haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Hallenser schlugen das Team aus Halle mit 3:0 (1:0) souverän.

Bevor das erste Tor fiel, zeigte Schiri Tim Jamie Müller (Halle) eine Gelbe Karte an die Gäste (10.). Nazar Tyfko traf für den SV Blau-Weiß Dölau e.V. in Spielminute 16 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorteil. Das zweite Tor konnten die Hallenser in der zweiten Spielhälfte nachlegen: Diesmal setzte Maximilian Klein den Ball ins Netz.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.08.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Halle

Wettbewerb: A-Junioren Landesliga Staffel VI

Spieltag: 2

Minute 48: SV Blau-Weiß Dölau baut Führung auf 2:0 aus

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der SV Blau-Weiß Dölau e.V. musste dreimal Gelb hinnehmen.

Das finale Tor der Partie fiel 32 Minuten nach der Pause, als Spieler Nummer 5 den Ball über die Torlinie bugsierte (77.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Hallenser aber nicht mehr wettmachen. Die Hallenser haben sich somit Platz eins gesichert.

Aufstellung und Statistik: SV Blau-Weiß Dölau – SG Einheit Halle (Flex)

SV Blau-Weiß Dölau: – Henze, Tyfko (29. Kaplanidis), (46. Mahmo), (46. Mann), Junghahn, Junghardt (68. Valieiev), Klein, Nietschmann

SG Einheit Halle (Flex): – Würfel, Sharka, Müller, Efionayi Efe (34. Ahmadi), Barrot, Müller, Kammerer, Wessely, Yildiz

Tore: 1:0 Nazar Tyfko (16.), 2:0 Maximilian Klein (48.), 3:0 (77.); Schiedsrichter: Tim Jamie Müller (Halle); Zuschauer: 30